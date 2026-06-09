毎日のように人が行き交う、街のコンビニ。その店内モニターが、犯罪を防ぐための新たな情報発信拠点になります。警察庁とファミリーマートの店内メディア「ファミマTV」が初めて全国連携し、6月9日から特殊詐欺対策アプリの利用促進や、重要指名手配被疑者への情報提供を呼びかける啓発広告の放映を始めます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】放映される動画は2種類。高齢者層の目に触れやすい朝と昼の時