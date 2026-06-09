2024年まで3年連続の6月米ドル陽線、7月陰線 米ドル／円の月足チャートを見ると、2022～2024年の3年連続で7月は陰線（米ドル安・円高）となっていた（図表1参照）。これは、米ドル買い・円売り局面において、夏期休暇入り前のポジション調整が大きな要因だったと考えられる。年明けから続けてきた米ドル買い・円売りのポジションを、夏期休暇に入る前に一旦縮小する影響ということ。【図表1】米ドル／円の月足チャ