数年後にも都内の飲食店で偶然鉢合わせる元WBC世界フライ級王者・内藤大助が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」に出演。亀田大毅との“反則騒動”の裏側とその後を明かした。【写真】亀田大毅との“反則騒動”と“再会”を語った内藤大助番組では、内藤が1年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着した。ジムでの営業を終え