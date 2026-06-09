◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。春のG1シリーズを締めくくる「第67回宝塚記念」（14日、阪神）ではミュージアムマイル、メイショウタバル、クロワデュノール、レガレイラ、ダノンデサイルをピックアップした。中でも達眼が捉えたのは、昨年の有馬記念優勝以来の出走となるミュージアムマイルの毛ヅヤ。年明け初戦で宝塚記念を勝てば77年トウショウボー