ベストフィフティーンを初受賞した埼玉のWTB竹山は、3月に結婚したモデルで起業家の佐藤マクニッシュ怜子さん同伴で出席。「新人賞以来の受賞。純粋にうれしい」と笑顔で話した。今季はチーム最多の12トライをマーク。「ちょっと大人になってきた」と話したが、2月発表の日本代表候補からは漏れた。来年のW杯に向け「そこを目指したい」と代表入りをアピールしていく。