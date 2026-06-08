【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0（2試合合計2−5）ヴィッセル神戸（6月6日／メルカリスタジアム）【映像】ゴールに吸い込まれる絶妙“クロス”＆魂のヘッド弾クロスがゴールに直接入ったのか、それともボックス内で合わせたのか。猛追する鹿島アントラーズが先制点から2分後にネットを揺らすと、得点者をめぐってファンの中でも混乱の声が上がった。鹿島は6月6日、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウ