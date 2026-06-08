Uber Japanは、空港発着のフライト連動予約配車機能を4月27日から提供している。空港発着の予約配車時に航空会社名や便名などのフライト情報を登録すると、アプリが実際の出発・到着時刻を自動取得し、遅延や早着に応じて迎車のタイミングを調整する。対象サービスはタクシー配車サービス「Uber Taxi」とハイヤー配車サービス「Uber プレミアム」（羽田空港発着のみ）。対象空港は札幌/千歳・東京/羽田、名古屋/中部、大阪/伊丹、