Uber Japanは、空港発着のフライト連動予約配車機能を4月27日から提供している。

空港発着の予約配車時に航空会社名や便名などのフライト情報を登録すると、アプリが実際の出発・到着時刻を自動取得し、遅延や早着に応じて迎車のタイミングを調整する。対象サービスはタクシー配車サービス「Uber Taxi」とハイヤー配車サービス「Uber プレミアム」（羽田空港発着のみ）。対象空港は札幌/千歳・東京/羽田、名古屋/中部、大阪/伊丹、神戸、沖縄/那覇の6空港。

配車予約は乗車予定日時の90日前から15分前まで受け付け、ドライバーは原則として乗車予定日の7日前から前日の間に事前確定する。予約手数料は「Uber Taxi」予約機能（700円）で、乗車料金は通常の「Uber Taxi」と同じくメーター料金を基準とし、迎車料金とアプリ手配料（東京23区内のみ）が別途加算される。

同機能の提供開始を記念したプロモーションコードを配布している。プロモーションコード「JPRAPURADO26」をアプリに入力すると、利用料金から700円を割り引く。利用期間は7月31日まで。