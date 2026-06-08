（C）原泰久／集英社 （C）2026映画「キングダム」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』IMAX（R）同時公開が決定。併せて、壮絶な戦いの熱気と躍動感に満ちたIMAXポスタービジュアルが解禁された。映画上映システムの最新鋭技術を最大限に駆使し、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンに映し出される鮮明な映像と、高精度なサウンドが一体となり、圧倒的な映画体験を創出す