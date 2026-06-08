元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が2日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画で、ホワイトソックスに所属する村上宗隆の負傷離脱について語った。村上宗隆○ホームラン数は「確実に40本はいっただろうな」村上は現地5月29日の試合で、一塁を駆け抜けた際に右足のハムストリングに違和感を覚え、途中交代。右太もも裏の肉離れで、4〜6週間ほど離脱する見通しとなっている。「【長期離脱】Wソックス村