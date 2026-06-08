サッカーJ1百年構想リーグプレーオフ第2戦です。ファジアーノ岡山は、おととい（6日）アウェーで浦和レッズと対戦しました。J3のカマタマーレ讃岐の結果と合わせてお伝えします。 J1百年構想リーグプレーオフは最終戦となりました。ファジアーノは前半18分のコーナーキックで、神谷のクロスに大森が頭でねじ込み先制します。大森はこれがJ1初ゴールにな