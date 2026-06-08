イラン代表サッカーチームは現地時間6月7日未明にメキシコのティフアナ市に到着し、米国、カナダ、メキシコの共催でおこなわれるワールドカップに参加する準備をしています。米ロサンゼルスでのグループリーグ初戦まで10日足らずでした。イラン代表の監督は空港で取材に応じ、今回のワールドカップの開催地とイランの時差を考えると、イラン代表は2週間早く到着すべきだったと述べました。米国は6月5日にイランのサッカー代表選手