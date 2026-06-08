EV販売台数「第1位」の人気軽がマイナーチェンジ！日産は2026年4月16日、軽EV（電気自動車）「サクラ」のマイナーチェンジを実施し、同日より販売を開始しました。ユーザーからの反響など、日産ディーラーではどのような声があるのでしょうか。気になる納期情報なども含め、問合せしてみました。【動画】これがデザイン一新の日産 軽EV「“新”サクラ」です！ 動画で見る（30枚以上）サクラは、「リーフ」「アリア」に続く日