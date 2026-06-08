2023年に特殊詐欺容疑で逮捕され、2024年に懲役3年の実刑判決を受けた俳優の池田純矢受刑者が2026年6月7日にXを更新。刑務所内で書いた手紙を公開した。代理人による投稿とみられる。その手紙の中で「手紙を書いて」などとつづっている。

「ここでの生活は想像以上に厳しいです」

池田は東京都で特殊詐欺の受け子として警察官に扮し、キャッシュカードを騙し取ったとして逮捕され、その後、懲役3年の実刑判決が下された。

池田は7日にXを通じて「続・今でもファンで居てくれるあなたへ」という直筆の手紙を公開。「お久しぶりです。池田純矢です」と切り出し、自身の近況について、「とても元気ですと言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています」と明かした。

また、服役先の自身が収監されている山形刑務所について、「2度目の冬（極寒！！）を越し、2度目の夏（酷暑！！）を迎えようとしています。嫌な事、辛い事、苦しい事は沢山あるけれど良い事はなかなか見つかりません」「ここでの生活は想像以上に厳しいです。心が折れる事ばかり」と過酷な環境であることを説明した。

一方、心境の変化もあったようで、以前の「どうしてこんな事になってしまったんだ」「悪いのは自分じゃない」「真実は別にある」という考えから、「どんな事情があったにせよ、どんな背景があったにせよ、自分が関係した行動で"被害者"の方を生んでしまったのだから、その点は深く反省し、後悔し、謝罪すべき」と思えるようになったという。その上で、被害者や関係者にあらためて謝罪していた。

「あなたもね。どんな辛い事、苦しい事があっても負けちゃ駄目だよ」

また、池田は「僕からのお願いがあります。それは、今再び『お手紙を書いて下さい』と言う事です」とつづっている。「誰かに頼れるなら、弱音を吐いても良いなら、それは今。あと半分を乗り越える為の力を僕に下さい」。

手紙を求める理由について池田は「孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい。何より...忘れられる事が怖いんです」と説明。「近況報告だけでも、内容なんてなくても、短くても、勿論長くなっても良いから、とにかく、今、あなたからのお手紙が読みたい」と明かした。

なお、手紙の送付には制限があるためすべてに返信できるわけではないとしつつ、「後生です。あなたからのお手紙を待っています。僕も頑張るからさ、あなたもね。どんな辛い事、苦しい事があっても負けちゃ駄目だよ。頑張って。生きて約束を果たそう......」とつづり、宛先を公開していた。