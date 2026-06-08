5月下旬の昼すぎ、初夏の陽気が心地よい東京都内の商店街。歴史ある下町のレトロな雰囲気が漂うこの場所で、ひときわ目を引くカップルの姿があった。日本テレビの「ミトちゃん」こと水卜（みうら）麻美アナウンサーと、夫で俳優の中村倫也である。見かけた通行人が語る。

「中村さんは黒いキャップを目深にかぶり、無精ひげをたくわえたワイルドな雰囲気でした。水卜アナはラフな装いでしたが、白いマスクとキャップで一応、変装していたようでした。ごく自然に商店街になじんでいて、気がつく人は少なかったです」

2人は、商店街で何をしていたのかというと……。

「水卜アナが、お肉屋さんの前で足を止めたんです。ショーケースに並べられた揚げものに目を奪われたみたいで、『コロッケ食べたい!』と言いながら、並ぼうとしていました。すると、隣にいた中村さんが後ろからスッと近づいて『いまじゃなくてもいいんじゃない?』と、優しく諭すように止めていました。そのあとは、水卜アナが中村さんに寄り添うように腕を絡ませて歩いていて、まさにラブラブカップルという感じでしたでした」（同前）

水卜アナは、テレビのロケなどで見せる豪快な食べっぷりがたびたび、話題になっている。

「一方で、人前に立つ仕事でもあり、体型には人一倍、気にしているようです。これまで何度もダイエットに挑戦しては失敗してきたという話は、人気の“自虐ネタ”です。今回は、夫の中村さんが、その手助けをしたということでしょう」（芸能ジャーナリスト）

2人がSNSで連名の直筆コメントを発表し、電撃結婚を報告したのは2023年3月25日のこと。日本中が驚き、祝福にわいてから、すでに3年以上の月日が流れているが、アツアツぶりはいまも変わらないという。

「とくに、中村さんが水卜さんにぞっこんです。そもそも結婚のきっかけも、中村さんが水卜さんの胃袋をガッツリつかんだこと。結婚する前もいまも、料理の腕をふるっているのは中村さんです。水卜さんはそれをいつも『おいしい、おいしい』と完食してくれるそううです。2人とも多忙ですが、合間を縫っては、旅行やデートを楽しんでいるようです」（芸能プロ関係者）

コロッケよりもアツアツといううことか。