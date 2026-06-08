養育費が支払われなくなってから相談に来る女性がいる。しかしその段階では、取れる手段がすでに限られていることがある。調停や裁判を見てきた弁護士だからこそ、最初の取り決めの「形」がいかに重要かを知っている。ミカタ弁護士法人大阪事務所・代表弁護士の三津谷周平氏に、養育費から親権、弁護士費用まで、離婚後の生活を左右する取り決めのリアルを聞いた。 みんかぶマガジン連載「絶対に損はしたくない！泥沼離