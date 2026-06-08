けさ、鹿角市十和田錦木で木の上にいるクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、8日午前8時ごろ、鹿角市十和田錦木字五軒屋の木の上にクマ1頭がいるのを、男性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、クマは民家敷地内にある木の上にいて、その後木からおりて立ち去ったということです