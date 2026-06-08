7日午前、大仙市で小屋が全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。火事があったのは、大仙市豊川字長楽寺道下の85歳の男性の住宅敷地内にある小屋です。大仙警察署の調べによりますと、7日午前9時50分ごろ、男性の家族が小屋から火が出ているのを発見して、隣の家に119番通報を依頼しました。火は約40分後に消し止められましたが、平屋建ての小屋が全焼しました。けがをした人はいませんでした。警察と消防が火事