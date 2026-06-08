秋田市の浜田地区や新屋地区、向浜地区などで6日から7日にかけてクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと6日午後4時20分ごろ、秋田市浜田字西出小屋の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家にいた80代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。一方、6日午後6時25分ごろには秋田市新屋町字関町後の公園敷地内の草地にクマ1頭がいるのを、公園の駐車場の車の