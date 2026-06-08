広島大学学長の越智光夫氏が、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。越智光夫氏＝テレビ朝日提供学長になる前は整形外科医として多忙な日々を過ごしていた広島大学学長の越智氏。長年野球やサッカーなどのトップアスリートの治療に携わるほか、国民病ともいわれる膝の痛みを治療するため膝軟骨の「再生医療」の技術を開発してきた。その技術は保険適応になるなど、膝の痛みに