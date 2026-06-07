YouTubeチャンネル「むぎとくるみ」が、「我が子にボタンで煽られ独身女タジタジ」と題した動画を公開しました。TikTokで365.5万回、Instagramで513万回再生され話題を集めている本動画では、トイプードルのくるみちゃんが音声録音ボタンを駆使し、おやつを焦らす飼い主を痛烈に煽る様子が収められています。 動画の冒頭、おやつを待ちきれないくるみちゃんが、床に並べられたカラフルな音声録音ボタンの中から「おやつち