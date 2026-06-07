幸福度を上げる働き方は何か。環境活動家の谷口たかひささんは「ある研究によると、週休3日にすることで、幸福感は劇的に上がり、生産性は変わらなかった。これは企業からしても、給料を上げずに離職率を劇的に減らす、まるで魔法のようなソリューションだ」という――。※本稿は、谷口たかひさ『休む勇気 人生で一番大事な仕事は「思い出づくり」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／A stockphoto※写真は