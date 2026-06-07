日本とドイツの国籍を持つ身長187センチのGKアキコッホコバヤシFC町田ゼルビアは6月7日、ドイツ2部カールスルーエよりGKアキコッホコバヤシが完全移籍で加入することを正式発表した。2004年生まれでドイツ出身のアキコッホコバヤシは現在22歳。日本とドイツの国籍を持ち、マインツU-19を経て、カールスルーエSCでプレーしていた。身長187センチ、体重82キロの体格を持つゴールキーパーだ。クラブを通じて、アキコッホコバヤ