秋田の海の魅力を知ってもらおうと秋田市で体験型のイベントが開かれ多くの親子連れなどでにぎわいました。マリンレジャーの普及に取り組む団体などが開催した「わくわくマリンフェスタ」秋田の海の豊かさを楽しみながら学んでもらおうと今年初めて開催されました。およそ1000人が訪れたこのイベント、中でも人気を集めていたのがエサ釣り体験です。主催側の指導にあたる人「そう 今の感じ」釣り方を学んだあとはアジの三枚