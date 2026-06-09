9日の朝、山形と秋田の県境にまたがる鳥海山で、６０代から７０代くらいとみられる男性が倒れているのが見つかり、警察や消防が救助に向かっています。 消防や警察によりますと、きょう午前７時５０分ごろ、鳥海山を登っていた登山者から「遭難しているような人を見つけた」「男性が倒れている」などと消防に通報がありました。 ■男性は１人でいたとみられる 男性が見つかったのは山形・秋田県境の「御浜小屋」付近で、１人で