国会報告です。今週は国民民主党の原田秀一さん。聞き手は甲野キャスターです。 【写真をみる】原田秀一さん（参・国民）「NISAの拡充を、株式だけではなく国債も入れていく」【国会報告】 ＊2026年6月6日（土）RSKイブニングニュースで放送 ――2026年度の補正予算が成立しました。ここまでの政府の対応などは、どのように感じていますか。 （原田秀一さん）「3兆円規模の補正予算が決まったことは非常