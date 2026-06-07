5月の月間打率.210が…月が変わって.450に米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が6月に入り絶好調。月間打率は.450に達している。日本のファンからは、月が変わっての大変身に「覚醒してて草」「流石すぎる」「朝から気持ちいい」と賛辞が集まった。岡本は6日（日本時間7日）にボルチモアで行われたオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発し、4打数2安打、1打点。2回の第1打席では1死二、三塁から左前に同点適時打を放ち