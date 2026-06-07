岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】6日、岡山県備前テニスセンターで、テニスの男子シングルス、女子シングルスの大会が行われました。結果は以下の通りです。 ■男子シングルス優勝は、関西高校の三好碧生選手でした。決勝では、同じ関西高校の稗田光選手と対戦し、8-3で勝利しました。インターハイへの出場権は、三好選手、稗田選手、準決勝で三好選手と対戦した関西高校の中川琉成選手の3人が獲得しました