脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「戦争はなぜなくならないのか」と題した動画を公開した。動画では、戦争が終わらない理由を「国」や「神」といった概念ではなく、動物行動学の観点から解説し、人類が本能を乗り越えて理性的に行動すべきだと提言している。 茂木氏は、世界中で戦争が続く現状について、人間は「国」「愛国心」「神」といった形而上学的な概念を持ち出して争いを正当化しがちだと指摘。しか