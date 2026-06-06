中国メディアの環球時報によると、英ロイター通信はこのほど、登山から火鍋店での食事に至るまで、中国の孤独な消費者が74億ドル（約1兆1840億円）規模の「コンパニオンシップエコノミー」を支えているとする記事を掲載した。記事はまず、中国屈指の名峰である泰山で、登山者が石段を登るのに付き添ったり、登山者の代わりに荷物を運んだりするサービスが人気となっていることに触れ、中国では、登山だけでなく、ランニングや観光