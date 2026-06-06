6月10日（水）に大井競馬場で行われる東京ダービー（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第72回東京ダービー（Jpn1）施行日：6月10日（水）施行場：大井競馬場距離：2000m出走資格：サラブレッド系 3歳牡牝 選定馬1着賞金：1億円【羽田盃】戸崎圭太騎乗フィンガーが逃げ切りV…ダート三冠初戦を制すダート三冠第2戦●JRA所属馬シルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）岩田望来フィンガー（牡3・美浦・田中博康）戸崎圭