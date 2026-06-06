[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(31-32位決定戦)第2戦](ヤマハ)※16:00開始主審:北沢倫章<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 13 阿部航斗DF 3 森岡陸DF 20 加藤大育DF 50 植村洋斗MF 7 上原力也MF 8 為田大貴MF 9 渡邉りょうMF 36 吉村瑠晟MF 39 角昂志郎MF 65 西岡健斗FW 11 マテウス・ペイショット控えGK 28 西澤翼DF 26 西久保駿介DF 38 川口尚紀DF 66 増田大空MF 42 石塚蓮歩FW 27 佐藤凌我FW 56 奥田悠真