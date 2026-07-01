読売テレビの夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金後3：50※関西ローカル）に7月から元フジテレビアナウンサーの勝野健がリポーターとして出演することが発表された。【画像】『かんさい情報ネットten.』メインキャスターを務める中谷しのぶ＆足立夏保千葉県出身の勝野アナは、結婚を機に京都への移住を決意。『ten.』では、関西各地の魅力を届ける中継コーナーを不定期で担当する。■勝野健アナコメント結婚