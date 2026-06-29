フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が所属する「FLaMme（フラーム）」のサイトが29日、アクセス困難な状況に陥った。同日、田中は歌手で俳優の亀梨和也（40）と結婚し、第1子を妊娠中であることを発表。亀梨がファンクラブサイトを通じて直筆の文書で発表し、その後、オフィシャルサイトで連名の直筆署名入り文書を公表した。一方、FLaMmeのサイトは、亀梨が発表した直後の午後3時の時点でアクセス困難に。田中は自