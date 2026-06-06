セブン−イレブン・ジャパンが、夕方限定で対象の揚げ物・フランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を6月6日まで実施中です。SNS上では「コスパえぐ」「半額セール本当に助かる」と大きな話題になっています。【画像】お値段バグってる！「半額」対象の揚げ物（一例）を見る！（6枚）大盛り上がりのセールが本日終了セール開催時間は午後4〜8時までの4時間。対象商品は「ななチキ」（セール価格125円、以下、税込み