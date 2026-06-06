セブン−イレブン・ジャパンが、夕方限定で対象の揚げ物・フランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を6月6日まで実施中です。SNS上では「コスパえぐ」「半額セール本当に助かる」と大きな話題になっています。

【画像】お値段バグってる！ 「半額」対象の揚げ物（一例）を見る！（6枚）

大盛り上がりのセールが本日終了

セール開催時間は午後4〜8時までの4時間。対象商品は「ななチキ」（セール価格125円、以下、税込み）、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」（セール価格125円）、「揚げ鶏」（セール価格125円）、「アメリカンドッグ」（セール価格74円）、「BIGポークフランク」（セール価格106円）などの揚げ物・フランク各種です。

同月3日からセールが開始されると、SNS上で大きな話題に。「セブンの揚げ物半額は神がかっている」「半額セール本当に助かる。茶色は正義」「店員さんは忙しそうだったけど、お値段気にすることなく食べたいもの買えて満足」「毎日寄ってしまうわ。しかも揚げたてばかりだからサクサクしててめちゃうまい」と、購入した人からのコメントが並びます。

人気のため、品切れとなってしまった店舗もあり、「皆さんセブンで揚げ物買いすぎです。僕の分が本当にありません」「揚げ物セールほとんど狩り尽くされてる」と嘆く声も上がっています。

同社の公式「X」アカウントは同月4日、「お客様から大変ご好評をいただき、想定を上回る売れ行きとなっております。店舗により売り切れている場合がございます」と謝罪しました。

多くの人がセールを楽しんでいる様子で、「山賊焼を3つ買いました！ジューシーだよ」「チキン+ソーセージで200円はコスパえぐえぐ」「ななチキ買ったらおいしくてビックリしてる」「半額2日目今日はたこ焼き、揚げ鶏、アメリカンドックで攻めてみました」「アメリカンドッグとBIGポークフランクを購入しました。昭和の値段かと」と、お得に購入した商品が投稿されています。