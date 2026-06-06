近年は駅の改札内に魅力的な飲食店やショップが充実した「駅ナカ」が増えて、買い物や食事を楽しむことができます。定期券の区間外にある駅の駅ナカを利用したい場合、「改札から外に出なければ運賃はかからないのでは」と考える人もいるのではないでしょうか。 実際には、区間外を利用した場合は適切な運賃の精算が必要です。うっかりルール違反をしてしまわないよう、本記事では定期券の仕組みと正しい使い方、区間