17歳の村上遥奈の報告にファンが続々と反応した(C)Getty Images今年4月に所属していた木下アカデミーを離れることを発表したフィギュアスケート女子の村上遥奈が、自身のインスタグラムで長光歌子コーチから指導を受けることになったことを報告した。【写真】「これからも一歩一歩成長していけるように」17歳・村上遥奈の報告をチェック昨年の全日本ジュニア8位入賞を果たした17歳の有望株は、インスタで「素敵なご縁に恵まれ