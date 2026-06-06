メガハウスは、『ONE PIECE』より「ゆらコレシリーズ ワンピース グランドラインコレクションセットVol.3」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「ゆらコレシリーズ ワンピース グランドラインコレクションセットVol.3」(9,900円)2010年より始動のコレクションアイテム「ゆらコレシリーズ」の受け継がれる意志