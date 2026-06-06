ダイコク電機のグループ会社である箱根ガラスの森リゾートが運営する「箱根ガラスの森美術館」は、2026年8月に迎える開館30周年を記念し、2026年7月18日（土）から2027年1月11日（祝・月）まで、特別企画展「描かれたヴェネチアン・グラス〜箱根ガラスの森美術館コレクション〜」を開催する。※本展で紹介される絵画作品は、すべて複製品による展示となる人類と共に、約4,000年の歴史を持つガラス。古今東西の画家たちは、その魔訶