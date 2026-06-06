箱根ガラスの森美術館、ダ・ヴィンチの“幻のグラス”を完全再現！開館30周年特別企画展が7/18より開幕

箱根ガラスの森美術館、ダ・ヴィンチの“幻のグラス”を完全再現！開館30周年特別企画展が7/18より開幕