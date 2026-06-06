パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が2026年5月30日、自身のインスタグラムを更新。お茶目なオフショットを披露した。「毎日に感謝」角田さんは、「色々なご縁をいただき、たくさんの刺激をもらえる毎日に感謝」といい、オフショットを投稿した。「足を運べば運ぶほど、新しい世界や考え方に出会えて、自分の視野が広がっていくのを感じます」と語り、「これから始める道