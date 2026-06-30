惜しくもブラジルに敗れた日本 Photo/Getty ImagestheWORLD（ザ・ワールド）

ブラジル戦に敗れた日本代表を励ますブラジル人サポーター 感動の声

by ライブドアニュース編集部

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