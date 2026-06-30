住人同士の激しい口論から発展した、ビール瓶による殴打事件。東京都足立区にある小さなビルで起きた惨劇は、悪夢の始まりに過ぎなかった。3年後の住人の自殺、さらにその直後にはビルのオーナーが何者かに殺害され……。わずか4年で3人が命を落とした「史上最悪の事故物件」とは？事故物件サイト管理人の大島てる氏の新刊『大島てるの怪談部屋 ヒトコワ事故物件』（彩図社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続き