ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のSAM（64）が9日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。高校時代の生活を明かした。SAMは「高校時代は歌舞伎町で過ごしていましたね」と回想。「料理研究家でタレントの和田明日香が「うわ！かっこいい！」と感嘆すると、「ディスコが好きだったので、不良とかそういう感覚ではなくてストイックなディスコ好きダンサーみたいな感じ」と振り返った。ディス