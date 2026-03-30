ケンブリッジ大学の研究チームが、人間の脳からヒントを得た新しいチップを開発しました。このチップは従来のデバイスと比べてスイッチング電流が約100万分の1に抑えられるため、実現すればAIのエネルギー消費量を大幅に削減可能です。New Cambridge human brain-inspired chip could slash AI energy use - new type of memristor has roughly a million times lower switching current than conventional devices | Tom's Hardwa