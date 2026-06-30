【写真・画像】【W杯】モロッコの守護神が「すげー止め方」 PK戦で衝撃の“仁王立ち”神セーブ…強豪オランダ撃破で驚きと称賛　1枚目ABEMA TIMES

オランダ代表の守護神 GKフェルブルッヘンの驚異的なセーブが話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯2026でオランダモロッコが1対1のままPK戦に突入した
  • 後半95分にGKフェルブルッヘンが膝でシュートを止める超人的セーブを披露
  • PK戦はモロッコが2対3で制し、オランダは大会から姿を消すこととなった
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