皆さん、大阪の「福島」と聞いて何を思い浮かべますか？ 美味しいグルメ激戦区？ それともお洒落なカフェ？ いえいえ、実はABCテレビの本社がある街でもあるんです！ 「テレビ局って用事がないと入りづらい…」と思っているそこのあなた。もったいない！ 私たちPR部（番組宣伝部）が仕掛けた、思わず写真を撮りたくなるような“推し番組”の宣伝物が、社屋の周りや館内にはあふれているんです。 今回は、福島散策が10倍楽しく