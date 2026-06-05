パチンコ・パチスロ・ボートレース特化のVTuber事務所「バニクラ」は、連携先某VTuber事務所のバックアップを受けて、ハイクオリティなデザインとLIVE2Dモデリングによる新人VTuberをプロデュースし、ASMR特化の姉妹VTuber事務所「Hoshi-pro」にて「デビュー1年目で最大同接800人超えや3D化」などを達成してきた実績がある。その運営体制と、某大手パチンコ会社との取引関係を活かし、バニクラでの新人VTuberオーディションを行う