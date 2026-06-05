詐欺被害が年々増えている。ジャーナリストの伊咲智太さんは「警察発表の数字より実際の被害額はもっと多い。その裏には匿名・流動型犯罪グループ『トクリュウ』がいる。莫大な被害金は、違法産業を拡大するための投資資金として投入されている」という――。写真＝iStock.com／wildpixel※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／wildpixel■被害総額は6000億円？9000億円？総額3257億円――。2025年、1年間の特殊詐欺、SNS投